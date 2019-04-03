За Мартинсонса внесли залог в полмиллиона евро. Он покинул Центральную тюрьму

Суд Видземского предместья Риги в среду, 3 апреля, получил подтверждение того, что за подозреваемого по делу о закупках Rīgas satiksme (RS) предпринимателя Мариса Мартинсонса внесен залог в размере 500 000 евро, пишет LETA.
Вскоре стало известно, что Мартинсонс покинул Рижскую Центральную тюрьму.
Адвокат Мартинсонса Дидзис Вилемсонс агентству LETA не раскрыл происхождение денег для залога, отметив, что комментариев не будет.
Также он добавил, что и после освобождения из мест заключения предприниматель продолжит сотрудничать со следствием и давать показания.
В ранее распространенном заявлении адвоката Мартинсонса говорилось, что предприниматель по-прежнему отрицает все обвинения.
Напомним, в начале декабря суд Видземского предместья Риги поместил под арест шестерых из семи подозреваемых по делу RS.
Это были предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития RS Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления RS Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda Transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.
Крячек был освобожден через неделю после задержания. В середине февраля суд освободил Бемхенса под залог в размере 200 тысяч евро, под залог в размере 100 тысяч евро был освобожден Волкинштейн, под залог в размере 70 тысяч евро - Тетеровскис.
Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.