Тарасова и Ягудин раскритиковали "бездарное катание" российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, а также олимпийский чемпион Алексей Ягудин раскритиковали выступление российских фигуристов-одиночников на чемпионате мира в Японии.
"Мальчики расстроили. И не потому, что они так, я бы сказала, бездарно катались. Не потому, что где-то упали и что-то не сделали. А потому, что у Коляды, например, абсолютно нет мотивации. Человек, который мог бы спокойно прыгать 3-4 четверных прыжка, этого не делает. И у него даже в мыслях этого нет!", - сказала Тарасова в интервью "Аргументам и Фактам".
Ранее с критикой в адрес российских фигуристов выступил Алексей Ягудин, который в эфире Первого канала подводил итоги завершившегося чемпионата мира.
Олимпийский чемпион заявил, что рад, что завершил спортивную карьеру и не видит, как выступают российские одиночники. На вопрос о шансах российских фигуристов на медаль, Ягудин ответил: "Место в тройке? Не знаю. Если только попросить ребят в раздевалке подержаться за медали".
Позже Ягудин добавил, что по его мнению, российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет.
Напомним, что на чемпионате мира в Японии лучшим среди россиян стал Михаил Коляда, который занял итоговое шестое место. Два других российских фигуриста Андрей Лазукин и Александр Самарин заняли 10-е и 12-е места соотвественно.