Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram. Смотрите, что там уже есть!

Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)

Благодарим за вашу поддержку и приветствуем в @sussexroyal. Гарри и Меган".

За день на страницу герцога и герцогини Сассекских подписались уже более 2 миллилнов человек, в том числе такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм и Блейк Лайвли.

Об открытии Instagram-аккаунта королевской пары сообщается и на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.