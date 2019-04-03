Ср, 3.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram. Смотрите, что там уже есть!
Первый пост

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ФОТО: Reuters/Scanpix, Instagram

Как известно, в соответствии с королевским этикетом членам монаршей семьи не положено быть активными в соцсетях, однако герцог и герцогиня Сассекские в очередной раз решили проигнорировать существующие правила и завели свою официальную страницу в Instagram.

Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)

Благодарим за вашу поддержку и приветствуем в @sussexroyal. Гарри и Меган".

За день на страницу герцога и герцогини Сассекских подписались уже более 2 миллилнов человек, в том числе такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм и Блейк Лайвли.

Об открытии Instagram-аккаунта королевской пары сообщается и на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

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