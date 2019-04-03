Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram. Смотрите, что там уже есть!
Как известно, в соответствии с королевским этикетом членам монаршей семьи не положено быть активными в соцсетях, однако герцог и герцогиня Сассекские в очередной раз решили проигнорировать существующие правила и завели свою официальную страницу в Instagram.
Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:
"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)
Благодарим за вашу поддержку и приветствуем в @sussexroyal. Гарри и Меган".
За день на страницу герцога и герцогини Сассекских подписались уже более 2 миллилнов человек, в том числе такие знаменитости, как Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм и Блейк Лайвли.
Об открытии Instagram-аккаунта королевской пары сообщается и на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.
Welcome to Instagram, SussexRoyal!— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 2, 2019
Follow for more on the work of The Duke and Duchess of Sussex 👉 https://t.co/qN4RncphDl pic.twitter.com/HpPdVNznrF