Ср, 3.04.2019
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Богомолов о Ксении Собчак: "Опаснейший человек"

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75/xenia_sobchak коллаж Русский TVNET

Светская львица Ксения Собчак уже не скрывает отношений с известным режиссером Константином Богомоловым, и впервые он на своей странице опубликовал фотографию своей второй половины. 

Роман пары никак не комментировался со стороны Константина, но их неоднократно успели застать вместе.

Однако настал момент, когда известный режиссер решил опубликовать фотографию любимой. На снимке Собчак стоит спиной к объективу, её взгляд направлен в сторону собора Святого Вита в Праге. В подписи под фото, мужчина обвинил Собчак в том, что она подшутила над ним. 

"На фото — опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Полдня я бесился и возмущался, потом полночи ржал и восхищался", — гласит подпись под фото.

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