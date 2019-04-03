Богомолов о Ксении Собчак: "Опаснейший человек"

Роман пары никак не комментировался со стороны Константина, но их неоднократно успели застать вместе.

Однако настал момент, когда известный режиссер решил опубликовать фотографию любимой. На снимке Собчак стоит спиной к объективу, её взгляд направлен в сторону собора Святого Вита в Праге. В подписи под фото, мужчина обвинил Собчак в том, что она подшутила над ним.