СГБ: против Латвии в прошлом году активно работали все спецслужбы РФ

Как и в прошлые годы, самой активной в разведывательной деятельности против Латвии была ФСБ. Преимуществами этой службы являются большое количество офицеров, тесное сотрудничество с полицией, Главным управлением по вопросам миграции и Федеральной таможенной службой. Представители ФСБ регулярно расширяют возможности контролировать интересующих службу людей на территории РФ, используя видеокамеры, технологии распознавания лица, GPS.

СГБ в отчете сообщает, что в прошлом году продолжала получать информацию, указывающую на активность российской военной разведки. В частности, одной из задач региональных подразделений ГРУ была вербовка жителей Латвии, которые периодически ездят в Россию и могут предоставлять информацию не только о Национальных вооруженных силах или операциях НАТО, но и об отраслях, поддерживающих оборонный сектор.

С точки зрения СГБ, эти действия представляют угрозу для жителей тех самоуправлений, на территории которых постоянно находится контингент НАТО, например, сотрудников правоохранительных органов, строителей, поставщиков услуг связи, логистики, снабжения.

Круг интересов российских спецслужб в Латвии и в прошлом году оставался широким, включая в себя присутствие партнеров НАТО на территории Латвии, вопросы, связанные с членством Латвии в международных организациях и внешней политикой.

Спецслужбы РФ интересуются такими темами, как присутствие союзников в Латвии, политика обороны и национальной безопасности, экономическая ситуация, материально-техническое оснащение органов безопасности, события в государственных и муниципальных учреждениях, особенно касающиеся лиц, имеющих допуск к гостайне, научные достижения и исследования, слабости, зависимости, преступные действия должностных лиц и другая дискредитирующая информация, которая может быть использована для вербовки.

Например, ФСБ под прикрытием Главного управления по вопросам миграции интересовалась такими вопросами, как мнение латвийцев о членстве страны в международных организациях, отношение к НАТО и ЕС, России, мировым событиям.

СГБ отмечает, что, несмотря на преимущества информационных технологий, российские спецслужбы продолжают считать важной работу именно с агентурой. Значение имеет не столько занимаемая должность, сколько возможность установить контакт с человеком на благоприятной территории, к которой российские спецслужбы относят не только Россию, но и страны СНГ. В отчете говорится, что латвийские подданные, отправляясь в Россию, должны считаться с риском вербовки, а также с риском быть несправедливо обвиненными во враждебных к России действиях, если это потребуется России как мера информационного влияния.