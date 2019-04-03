Рис, петрушка и другое: продукты, которые не посоветует хороший диетолог

Рис. Самым вредным продуктом, который может посоветовать диетолог, является рис. Но не всякий, а белый, очищенный. В его составе большое количество простых углеводов, из-за чего можно существенно подпортить фигуру. Но вот неочищенный рис врач может посоветовать для похудения, и к такой рекомендации стои прислушаться.

Петрушка. Эта зелень довольно полезна, но при этом может и навредить.

Если заправлять салаты и другие блюда майонезом, сметаной или маслом, то петрушка превращается в яд - она начинает выделять нитраты.

Если и хочется петрушки, то диетологи могут посоветовать добавлять ее в самом конце приготовления, перед подачей блюда. И оно не должно стоять больше получаса, прежде чем отправиться в рот.

Йогурты. Йогурт йогурту рознь. Есть среди них действительно полезные. Но вот если диетолог посоветовал вам сладкие йогурты и популярные марки, то, скорее всего, это не самый грамотный специалист. Если йогурты, кефиры и другие кисломолочные продукты не содержат сахара и фруктовых добавок, то их можно употреблять. Также диетологи советуют исключить продукты, в составе которых есть загустители, крахмал. Лучшей заменой будут натуральные йогурты, в которые можно самим добавить, фрукты, специи, ягоды.

Кукуруза. Модифицированная кукуруза негативно влияет на организм. Оказывается,

в пыльце кукурузы содержится вредный яд. Из-за этого ее использование было запрещено в некоторых странах.

Поэтому лучше отказаться от поедания этого продукта в любом виде, но особенно - в консервированном.

Соусы. Кетчупы, майонезы, горчица, покупные соусы - настоящие враги человека. Если диетолог вам посоветовал включить их в рацион, то стоит задуматься, следует ли ему доверять. Хотите соус - сделайте его из натуральных продуктов сами.

Сухофрукты и фруктовые чипсы. Пропагандируя ЗОЖ, многие диетологи советуют употреблять фруктовые чипсы. Они стали крайне популярными в последнее время. Но большинство производителей не так добросовестны, поэтому от полезных чипсов остается одно название. Дело в том, что

большинство из них готовятся во фритюре, как и картофельные. А сухофрукты обрабатывают разными химическими составами, что тоже "убивает" всю пользу.

Рыба. Безусловно, рыба - полезный продукт при похудении. Однако неправильно приготовленный продукт способен нанести вред. Рыба благотворно сказывается на состоянии здоровья, только если ее запекать или отваривать. А вот жареная, соленая рыба, копченая или засушенная с большим количеством соли может быть крайне вредна. Поэтому остерегайтесь диетологов, которые советуют вам есть рыбу в любом виде.

Виноград. В винограде очень много сахара. Беря гроздь, вы не можете остановиться и доедаете ее до конца. Поэтому диетолог, который посоветовал вам есть виноград во время похудения, вряд ли может быть хорошим специалистом. Ведь виноград просто забивает желудок сахаром, не принося организму никакой пользы.

Особенно вредна ягода, если употреблять ее с жирной рыбой, свежими огурцами, дыней, пивом или молоком.