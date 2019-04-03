Ср, 3.04.2019
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Аномально густые волосы прославили младенца на весь мир
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ФОТО: скриншот instagram.com/tarasimich

4-месячный Бостон Симич из австралийского города Перт стал известен благодаря своей невероятной шевелюре, сообщает News.com.au.

"Его волосы заставляют людей застывать как вкопанных. Он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли", - рассказала изданию мама малыша - Тара Симич. Женщина регулярно выкладывает фото Бостона и его старшего брата Джаггера в Instagram, где у нее на данный момент более 9 тысяч подписчиков.

Бостон родился 5 декабря 2018 года  - весом 3,8 килограмма и с необычайно густой челкой. "У него точно такие же волосы, как у его отца",

- отметила тогда Тара в подписи к фото с новорожденным, которое она разместила в Instagram.

В дальнейшем мама стала периодически публиковать кадры с растущим малышом, глядя на которые можно заметить, что его волосы становятся все длиннее и гуще. По словам Тары, Бостон стал "большим волосатым мемом".

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Melts my heart ❤️ 16 weeks old 👦🏻

A post shared by Tara Mia Simich (@tarasimich) on

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