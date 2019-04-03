Аномально густые волосы прославили младенца на весь мир

"Его волосы заставляют людей застывать как вкопанных. Он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли", - рассказала изданию мама малыша - Тара Симич. Женщина регулярно выкладывает фото Бостона и его старшего брата Джаггера в Instagram, где у нее на данный момент более 9 тысяч подписчиков.

Бостон родился 5 декабря 2018 года - весом 3,8 килограмма и с необычайно густой челкой. "У него точно такие же волосы, как у его отца",

- отметила тогда Тара в подписи к фото с новорожденным, которое она разместила в Instagram.