Сегодня открывается торгово-развлекательный центр Akropole

Команда портала уже на месте. Журналисты первыми переступили порог, официальное открытие состоится в 12 часов. Несмотря на это, как передает наш корреспондент, уже в 10 часов утра возле Akropole собираются первые посетители. Смотрите!

Напомним, что строительство Akropole началось ровно 2 года назад - весной 2017 года. Теперь общая площадь торгового центра и офисного здания составляет 98 тысяч кв. метров, из которых 90 тысяч квадратных метров будут использоваться для торговли, а остальное – для офисных помещений.

Среди почти 170 арендаторов – магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе,

В Akropole будет открыт первый в Прибалтике мультибрендовый магазин Van Graaf, первый в Латвии магазин моды Oysho, магазин обуви Deichmann, а также магазин спортивных товаров USC. Именно здесь можно будет найти самые крупные в Латвии магазины брендов Zara и Reserved, а также первый магазин бренда River Island, который предложит коллекцию и для мужчин.

Нам обещают и широкий выбор предприятий общественного питания из более чем 30 ресторанов и кафе.

Помимо брендовых магазинов здесь представлена Maxima XXX, а также первый в Латвии (самый крупный и самый современный в Прибалтике) кинотеатр Apollo Kino сети кинотеатров Эстонии. Akropole станет единственным торговым центром в Латвии, в котором, независимо от времени года, будет открыт большой каток как для хоккейных тренировок и игр, так и для ледовых шоу и катания на коньках.

Для удобства водителей у торгово-развлекательного центра будет доступна парковка на 2300 автомобилей.

Как мы уже сообщали, улучшение муниципальной инфраструктуры вокруг будущего центра полностью и в частном порядке финансировалось застройщиками Akropole. В общей сложности инвесторы вложили в улучшение окрестностей за пределами строительной площадки около 7 млн EUR.

Видео: возведение торгового центра Akropole

Akropole является одним из крупнейших строительных проектов последних лет в Латвии, и общий объем инвестиций в реализацию проекта, включая создание транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории, составляет почти 180 миллионов евро.