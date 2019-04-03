Полиция начала проверку в отношении супруги премьер-министра Кариньша

Ранее Гобземс заявил о возможной легализации преступно нажитых средств, а также уклонении от налогов в рамках сделки с столичной недвижимостью на улице Сколас, 2.

Между тем, сам премьер Кариньш все обвинения отрицает. Как сообщает LETA, на своей странице в Facebook он опубликовал пост, в котором отметил, что раньше ему принадлежала недвижимость на Сколас, 2, которым управляла его жена. Спустя какое-то время было решено, что недвижимость будет полностью переписана на супругу, указал Кариньш.

"В 2014 году к моей жене обратился покупатель, который предложил приобрести эту недвижимость. Они договорились, что эта собственность будет инвестирована в капитал вновь созданного предприятия, а акции компании будут проданы. Моя супруга продала свою часть акций, заплатив все налоги. Сделка длилась несколько месяцев. Хочу подчеркнуть, что в ходе этой сделки моя жена не использовала никакие офшорные компании", - заявил Кариньш.