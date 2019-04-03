Зеленский согласился на дебаты с Порошенко, но при одном условии

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом говорится в соответствующем видеообращении, записанном Зеленским на НСК Олимпийский.

Как пояснил он, место записи ролика выбрано не случайно, ведь именно там он предлагает провести дебаты.

"Я обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 14 году. Я принимаю вызов. Вот мои условия. Жду вас здесь - на НСК Олимпийский. Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов - стране нужен здоровый президент.

В знак уважения, как минимум к трети граждан Украины, вы должны публично сказать, что дебаты состоятся не с "марионеткой Кремля" или Коломойского, не из ватником или малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Даю вам 24 часа. ДумайТЕ", - сказал Зеленский.

Напомним, в первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, лидируют Владимир Зеленский (более 30% голосов) и действующий президент Петр Порошенко (чуть меньше 16%).