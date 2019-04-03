ЧП в детсаду: воспитательница толкнула ребенка так, что он упал на проезжую часть

Почему взрослый человек так обращается с ребенком, из происходящего на видео непонятно.

По словам автора видео, она записала произошедшее случайно около 11.30.

«Я хотела снять веревку, за которую дети держатся, когда их выводят на прогулку, а тут начало происходить такое», - рассказала она.

Скриншот видео. ФОТО: Kuvatõmmis

Что именно воспитательница кричала детям, автор видео не услышала. По ее словам, вероятно, грубого обращения с ребенком никто из прохожих не видел, так как никто не вмешивался.

По оценке автора публикации, очевидно, сопровождающая детей женщина - воспитательница, которая толкает ребенка так, что он падает на землю, и кричит на него.

Местные журналисты обратились к специалисту Пярнуской горуправы по начальному образованию Марге Напп. По словам специалиста, видео она еще не видела, но, если нечто подобное произошло, то это очень плохо. Напп пообещала выяснить произошедшее.

В Пярну действует шесть частных детских садов. В какой из них ходят дети на видео, пока неизвестно.