ЧП в детсаду: воспитательница толкнула ребенка так, что он упал на проезжую часть

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, как гуляющая с детьми воспитательница одного из детсадов в Пярну так сильно дернула одного ребенка, что он упал, пишет Postimees.ee
Почему взрослый человек так обращается с ребенком, из происходящего на видео непонятно.
По словам автора видео, она записала произошедшее случайно около 11.30.
«Я хотела снять веревку, за которую дети держатся, когда их выводят на прогулку, а тут начало происходить такое», - рассказала она.
Что именно воспитательница кричала детям, автор видео не услышала. По ее словам, вероятно, грубого обращения с ребенком никто из прохожих не видел, так как никто не вмешивался.
По оценке автора публикации, очевидно, сопровождающая детей женщина - воспитательница, которая толкает ребенка так, что он падает на землю, и кричит на него.
Местные журналисты обратились к специалисту Пярнуской горуправы по начальному образованию Марге Напп. По словам специалиста, видео она еще не видела, но, если нечто подобное произошло, то это очень плохо. Напп пообещала выяснить произошедшее.
В Пярну действует шесть частных детских садов. В какой из них ходят дети на видео, пока неизвестно.
Напомним, что недавно в Риге жители улицы Дунтес засняли прогулку детей ясельного возраста из частного детского сада Maziņš ES, который расположен в их доме. На кадрах видно, как воспитательница на улице тащит мальчика по земле, а другой воспитанник отстал позади группы и никто не обращает на него внимания.