Чт, 4.04.2019
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В Лиепае эксгибиционист напугал молодых мам

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

1 апреля днем в полиции самоуправления Лиепаи была получена информация, что в местном Приморском парке молодых мамочек преследует мужчина и оголяет свои половые органы,

Об этом порталу liepajniekiem.lv рассказала представитель полиции самоуправления Инета Микуте.

На место происшествия выехал патруль муниципальной полиции. Увидев приближение стражей порядка, эксгибиционист попытался скрыться, однако вскоре его задержали в дюнах на ул. Перконес.

Для дальнейших следственных действий задержанный 1963 года рождения передан Госполиции. 

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