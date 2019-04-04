Севастова выбыла с турнира в Чарльстоне. Остапенко идёт дальше

Севастова, которая занимает 12-е место в рейтинге WTA, проиграла Пегуле (81 WTA) со счётом 6:4, 6:2. Счёт в личных встречах между соперницами стал равным - 1:1.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 9 минут и за это время 28-летняя Севастова ни разу не смогла подать навылет, допустила две довйные ошибки и сделала два брейка. 25-летняя Пегула сделала два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.

В свою очередь Алёна Остапенко (31 WTA) в трёх сетах обыграла Роджерс, которая занимает в мировом рейтинге 743-ю строчку - 4:6, 6:3, 7/6(4). Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Остапенко.

Матч Остапенко и Роджерс продолжался 2 часа 29 минут. За это время 21-летняя Остапенко сделала один эйс, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов. Роджерс, в свою очередь, семь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала семь брейков.

За выход в следующий раунд латвийская теннисистка заработала 55 рейтинговых очков и премию в размере 9860 долларов.

В третьем круге турнира в Чарльстоне Алёна Остапенко встретится с победительницей пары Мэдисон Киз (США) - Татьяна Мария (Германия).

Стоит отметить, что для Остапенко это первый турнира в 2019 году, на котором ей удалось одержать две победы подряд.