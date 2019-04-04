Чт, 4.04.2019
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Пеле госпитализирован в Париже

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Пеле

ФОТО: EPA/LETA

Легенда бразильского футбола Пеле в среду, 3 апреля, был доставлен в одну из больниц Парижа. Об этом сообщает агентство AFP.

78-летний Пеле был доставлен в больницу в ночь на среду, после того, как у него начались судороги и поднялась высокая температура. Французские СМИ сообщают, что состояние бразильца стабильное и ему уже лучше.

Пеле прибыл в столицу Франции в рамках рекламной акции, в которой он принял участие вместе с 20-летним нападающим "ПСЖ" Киллианом Мбаппе. Французский футболист и Пеле должны были встретиться ещё в сентябре прошлого года, но встречу пришлось отменить из-за плохого самочувствия бразильца.

В последние годы трёхкратный чемпион мира неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Во время жеребьёвки чемпионата мира в Москве Пеле находился в инвалидном кресне, а в январе был госпитализирован из-за истощения организма.

Пеле трижды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962 и 1970), а также был признан игроком столетия по версии Международной футбольной ассоциации.

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