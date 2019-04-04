Пеле госпитализирован в Париже

78-летний Пеле был доставлен в больницу в ночь на среду, после того, как у него начались судороги и поднялась высокая температура. Французские СМИ сообщают, что состояние бразильца стабильное и ему уже лучше.

Пеле прибыл в столицу Франции в рамках рекламной акции, в которой он принял участие вместе с 20-летним нападающим "ПСЖ" Киллианом Мбаппе. Французский футболист и Пеле должны были встретиться ещё в сентябре прошлого года, но встречу пришлось отменить из-за плохого самочувствия бразильца.

В последние годы трёхкратный чемпион мира неоднократно попадал в больницу из-за проблем со здоровьем. Во время жеребьёвки чемпионата мира в Москве Пеле находился в инвалидном кресне, а в январе был госпитализирован из-за истощения организма.