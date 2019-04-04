Чт, 4.04.2019
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Порошенко ответил на призыв Зеленского о дебатах в Twitter
"Я жду Вас, Владимир Александрович"

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Петр Порошенко

ФОТО: AP/Scanpix

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Олимпийский в Киеве.

Глава государства Петр Порошенко ответил на призыв кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе Олимпийский, а не в телестудии. Об этом говорится в видеообращении действующего президента, опубликованном в Twitter 4 апреля.

Порошенко отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента и посоветовал Зеленскому их почитать. Также он добавил, что "дебаты – это не шоу".

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – сказал Порошенко в видеообращении.

Напомним, что Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом говорится в соответствующем видеообращении 3 апреля, записанном Зеленским на стадионе Олимпийский.

Как пояснил он, место записи ролика выбрано не случайно, ведь именно там он предлагает провести дебаты.

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