Порошенко ответил на призыв Зеленского о дебатах в Twitter

Глава государства Петр Порошенко ответил на призыв кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе Олимпийский, а не в телестудии. Об этом говорится в видеообращении действующего президента, опубликованном в Twitter 4 апреля.

Порошенко отметил, что правила дебатов прописаны в законе о выборах президента и посоветовал Зеленскому их почитать. Также он добавил, что "дебаты – это не шоу".

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", – сказал Порошенко в видеообращении.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) April 4, 2019

Напомним, что Владимир Зеленский согласился на дебаты перед вторым туром выборов, однако выдвинул свои условия к оппоненту, действующему главе государства Петру Порошенко. Об этом говорится в соответствующем видеообращении 3 апреля, записанном Зеленским на стадионе Олимпийский.