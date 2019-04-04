NASA сравнило пожары в Латвии, России и Украине

Пожары фиксируются сенсорами, размещенными на спутниках и выявляющими температурные аномалии. Регистрируются в основном длительные и обширные пожары.

Хотя в последние дни в Латвии было потушено более сотни пожаров прошлогодней травы, спутники зафиксировали лишь несколько. Напротив, в России и на Украине каждый день регистрируются десятки и сотни крупных пожаров.

3 апреля на территории Латвии спутники зарегистрировали три пожара, у границы с Латвией на территории России - примерно десять, а в Калининградской области, которая по площади в четыре раза меньше, чем Латвия - более ста.

Обширное сжигание сухой травы в России ведется только местами на западе и на юге, потому что остальная территория еще покрыта снегом.