Итоги марафона на дорогах: оштрафованы 576 водителей, особенно "отличились" иностранцы

По сравнению с аналогичным марафоном в прошлом году число нарушителей снизилось на 60.

Больше всего нарушали в Видземе - 175 случаев и Земгале - 142. В Курземе оштрафованы 115 водителей, в Рижском районе -109, в Латгалии - 38.

В Курземе некий иностранец гнал со скростью 177 км в час вместо положенных 90, а в Земгале также гражданин другой страны передвигался со скоростью 173 км в час.

Глава Дорожной полиции Норманд Крапсис прокомментировал статистику с юмором: "Латвийские водители куда осмотрительнее, вчерашний рекорд - 160 км в час".

Также еще 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один оштрафован за агрессивную езду.