Итоги марафона на дорогах: оштрафованы 576 водителей, особенно "отличились" иностранцы

По данным Госполиции, в ходе прошедшего 3 апреля марафона контроля скорости движения на дорогах за превышение были оштрафованы 576 водителей.
По сравнению с аналогичным марафоном в прошлом году число нарушителей снизилось на 60.
Больше всего нарушали в Видземе - 175 случаев и Земгале - 142. В Курземе оштрафованы 115 водителей, в Рижском районе -109, в Латгалии - 38.
В Курземе некий иностранец гнал со скростью 177 км в час вместо положенных 90, а в Земгале также гражданин другой страны передвигался со скоростью 173 км в час.
Глава Дорожной полиции Норманд Крапсис прокомментировал статистику с юмором: "Латвийские водители куда осмотрительнее, вчерашний рекорд - 160 км в час".
Также еще 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один оштрафован за агрессивную езду.
Как мы уже сообщали, в среду, 3 апреля, Государственная полиция уже в пятый раз провела круглосуточный марафон контроля скорости на дорогах. Кроме привычных методов контроля полиция начала использовать и 40 новых ручных видеорадаров TruCam II.