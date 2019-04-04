Чт, 4.04.2019
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Итоги марафона на дорогах: оштрафованы 576 водителей, особенно "отличились" иностранцы

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ФОТО: Facebook/Valsts Policija

По данным Госполиции, в ходе прошедшего 3 апреля марафона контроля скорости движения на дорогах за превышение были оштрафованы 576 водителей.

 По сравнению с аналогичным марафоном в прошлом году число нарушителей снизилось на 60.

Больше всего нарушали в Видземе  - 175 случаев и Земгале - 142. В Курземе оштрафованы 115 водителей, в Рижском районе -109, в Латгалии - 38.

 В Курземе некий иностранец гнал со скростью 177 км в час вместо положенных 90, а в Земгале также гражданин другой страны передвигался со скоростью 173 км в час.

Глава Дорожной полиции Норманд Крапсис прокомментировал статистику с юмором: "Латвийские водители куда осмотрительнее, вчерашний рекорд - 160 км в час".

Также еще 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один оштрафован за агрессивную езду.

Как мы уже сообщали, в среду, 3 апреля, Государственная полиция уже в пятый раз провела круглосуточный марафон контроля скорости на дорогах. Кроме привычных методов контроля полиция начала использовать и 40 новых ручных видеорадаров TruCam II.

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