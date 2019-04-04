Ей 15?! Смотрите, какой красоткой растет дочь Олега Газманова
Дочь известного российского исполнителя, композитора, поэта и продюсера Олега Газманова не очень активна в соцсетях - на ее странице в Instagram около года не появлялись свежие снимки. Однако на днях 15-летняя Марианна порадовала подписчиков сразу несколькими своими фото.
Глядя на эти кадры, можно с уверенностью сказать, что миловидная девочка превратилась в настоящую красотку - хоть сейчас на подиум или на конкурс красоты! "Неужели ей действительно 15 лет?" - удивляются подписчики Марианны, которых у нее 10,5 тысячи.
"Слишком красивая... еще немного подрастет и станет настоящей светской львицей", "Ты просто нереальная красавица", "Марианна взяла все лучшее от мамы и папы",
- восторгаются фолловеры. Полюбуйтесь и вы!