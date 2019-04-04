Бывший сотрудник МВД Олег Бурак длительно занимался шпионажем в пользу России

Не называя имени человека, в Службе государственной безопасности (СГБ) агентству ЛЕТА сообщили, что в конце марта в прокуратуру поступила просьба начать уголовное преследование лица за шпионаж в пользу России по четырем статьям Уголовного закона - за шпионаж, незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии и незаконный оборот оборудования, предназначенного для оперативной работы.

В СГБ сообщили, что гражданин Латвии за материальное вознаграждение длительно и систематически по заданию российской спецслужбы собирал информацию, в том числе содержащую государственную тайну.

Во время двух обысков были изъяты носители данных, содержащие более 13 тыс. файлов, две единицы самодельного огнестрельного оружия, партоны, взрывчатка, оборудование для оперативной работы, которое физическим лицам запрещено покупать, хранить и использовать.

Бураку грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Он был задержан 16 октября прошлого года и до сих пор находится под арестом. Из МВД Бурак уволился в 2006 году, достигнув возраста пенсии по выслуге. Он был начальником отдела учета огнестрельного оружия в информационном центре МВД.

Бурак в свое время был дважды оштрафован за недостаточное владение государственным языком.