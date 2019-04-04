Латвийский баскетболист в своём первом сезоне в НБА набрал 500 очков

Команда Куруца "Бруклин Нетс" у себя дома уступила "Торонто Рэпторс" со счётом 105:115. Для "Бруклина" это поражение стало четвёртым в последних пяти матчах.

Латвийский баскетболист провёл на площадке 19 минут, набрав 11 очков (4 из 5 двухочковых броска, 1 из 2 трёхочковых).

Куруц сделал также четыре подбора, отдал две результативные передачи, заблокировал один бросок, допустил три ошибки и заработал коэффициент полезности "-1".

Для Родиона этот матч стал 60-м в НБА. В своё дебютном сезоне латвийский баскетболист набрал 504 очка (в среднем 8,4 за игру).