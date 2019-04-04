Весна пришла! Пустившийся в пляс медведь-пищухоед развеселил Сеть

На ролике видно, как самка тибетского бурого медведя, или медведя-пищухоеда, трясет головой и подпрыгивает у лестницы под энергичную музыку, наложенную при монтаже. В социальных сетях это коротенькое видео набрало за сутки более 1,1 миллиона лайков и свыше 57 тысяч комментариев.

Фолловеры уже прозвали животное "танцором диско" и пошутили, что это единственный питомец зоопарка, который посещал дискотеку.

Сотрудники зоопарка признались журналистам, что, хоть медведица и на самом деле любит танцевать, ее движения при монтаже записи ускорили в два раза.

8-летняя самка по кличке Ма Сяоцянь, что в переводе с китайского означает "Хорошенькая", живет в вольере с тремя самцами.

Работники зоосада говорят, что медведица общительная, и предполагают, что танцы она устроила на радостях от прихода тепла и под воздействием сильного запаха своих соседей.