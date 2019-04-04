"Видел, как машина летит на меня". Водитель грузовика рассказал о фронтальной аварии в Личи

Водитель грузовика вовремя заметил хаотичную езду Volkswagen Golf, поэтому успел свое транспортное средство практически остановить. К сожалению, столкновения избежать все же не удалось.

"Я ехал с той стороны, а он шел извилисто", - вспоминает водитель грузовика Андрей.

"Впереди ехавшая машина еще как-то успела избежать аварии, а я практически успел остановиться, потому что видел, как машина летит на меня.

Я ударил по тормозам и старался увернуться - наехал на бордюр, но он все же въехал в меня фронтально".

Андрей также помнит, что водитель легкового автомобиля даже не старался затормозить и был словно "без сознания", поэтому в его грузовик "въехал прямиком", - рассказали в передаче LNT.

Те прохожие и другие водители, которые стали очевидцами ДТП, поспешили на место аварии и, помогая друг другу, вытащили пострадавшего из поврежденного автомобиля, который уже начал дымиться. Пострадавший водитель был в сознании и мог говорить.

Тем временем Андрей, который при столкновении не пострадал, нашел свой телефон и сообщил оперативным службам.

На место происшествия прибыла полиция, спасатели и медики. После того, как пострадавшему оказали первую помощь, он был доставлен в больницу.