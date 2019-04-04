ЦИК Украины подвел окончательные итоги первого тура президентских выборов

Центризбирком Украины закончил подсчет голосов избирателей в первом туре выборов президента, состоявшемся 31 марта.
По итогам обработки 100% бюллетеней первое место занял шоумен Владимир Зеленский — он набрал 30,24% голосов.
Второе место занял действующий президент Украины Петр Порошенко — за него проголосовали 15,95% избирателей.
Третьей стала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее результат 13,4%. На четвертом месте основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко (11,67%).
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.