Чт, 4.04.2019
"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского. Русский TVNET

ЦИК Украины подвел окончательные итоги первого тура президентских выборов

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Владимир Зеленский

ФОТО: AFP/SCANPIX

Центризбирком Украины закончил подсчет голосов избирателей в первом туре выборов президента, состоявшемся 31 марта.

По итогам обработки 100% бюллетеней первое место занял шоумен Владимир Зеленский — он набрал 30,24% голосов.

Второе место занял действующий президент Украины Петр Порошенко — за него проголосовали 15,95% избирателей.

Третьей стала лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко — ее результат 13,4%. На четвертом месте основатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко (11,67%).

Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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