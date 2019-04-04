Кубок Гагарина: Массовая драка и гол в свои ворота. "Авангард" в одном шаге от финала

В первом периоде болельщики так и не увидели заброшенных шайб, но во втором периоде команды исправились и забили аж 5 голов. Сначала Сергей Шумаков открыл счёт и вывел "Авангард" вперёд, а затем Илья Михеев удвоил преимущество гостей.

В продолжении периода хоккеисты "Салавата" Тему Хартикайнен и Пётр Хохряков сравняли счёт, но за три минуты до перерыва Михеев вновь вывел команду Боба Хартли вперёд. Стоит отметить, что на последних секундах второго периода на льду возникла драка, в результате которой были удалены сразу несколько игроков обеих команд.

В конце заключительного периода шайбу в свои ворота забросил защитник хозяев Павел Коледов, который и установил окончательный счёт в матче - 2:4. За несколько секунд до конца игры хоккеисты вновь не смогли справиться с эмоциями и это вылилось в очередную драку.

Таким образом, общий счёт в серии стал 3:1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.