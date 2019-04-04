Чт, 4.04.2019
"Нет ожиданий - нет разочарований", - одно из ярчайших предвыборных высказываний Зеленского. Русский TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • Кубок Гагарина: Массовая драка и гол в свои ворота. "Авангард" в одном шаге от финала

Кубок Гагарина: Массовая драка и гол в свои ворота. "Авангард" в одном шаге от финала
Видео

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хоккеисты "Авангарда"

ФОТО: www.hawk.ru

4 апреля состоялся четвёртый финальный матч серии плей-офф Восточной конференции, в которой омский "Авангард" одержал победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" со счётом 4:2.

В первом периоде болельщики так и не увидели заброшенных шайб, но во втором периоде команды исправились и забили аж 5 голов. Сначала Сергей Шумаков открыл счёт и вывел "Авангард" вперёд, а затем Илья Михеев удвоил преимущество гостей.

В продолжении периода хоккеисты "Салавата" Тему Хартикайнен и Пётр Хохряков сравняли счёт, но за три минуты до перерыва Михеев вновь вывел команду Боба Хартли вперёд. Стоит отметить, что на последних секундах второго периода на льду возникла драка, в результате которой были удалены сразу несколько игроков обеих команд.

В конце заключительного периода шайбу в свои ворота забросил защитник хозяев Павел Коледов, который и установил окончательный счёт в матче - 2:4. За несколько секунд до конца игры хоккеисты вновь не смогли справиться с эмоциями и это вылилось в очередную драку.

Таким образом, общий счёт в серии стал 3:1 в пользу подопечных Боба Хартли, следующая игра серии пройдёт в Балашихе.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 05.04 ЦСКА - СКА
  • 06.04 Авангард - Салават Юлаев
  • 07.04 СКА - ЦСКА

Читать также

Актуально

НАВЕРХ