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В Пардаугаве вспыхнул пожар повышенной опасности. Горит и в Бабитской волости
Пожарных вызвали прямо с выходных

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ФОТО: TVNET

В четверг, 4 апреля, около 11:00 в Риге недалеко от улицы Клейсту вспыхнул пожар повышенной опасности, начала гореть сухая трава, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС). Вскоре поступила информация, что трава горит и в Бабитской волости. 

Вызов на пожар в Пардаугаве поступил в ГПСС около 11.00.

Прибыв на место, пожарные констатировали, что в нескольких местах горит сухая трава, из-за сильного ветра огонь быстро распространяется и в одном месте грозит перекинуться на близстоящие здания.

Галерея: Пожар в Пардаугаве

В тушении пожара задействовали более 40 пожарных и 11 специализированных пожарных автомашин. Пожарные призывали жителей не приближаться к месту пожара.

Огнем были охвачены Спилвские луга между улицей Ратсупитес и Хапака гатве. Сухая трава горела в нескольких местах, тушению огня мешал сильный ветер.

Галерея: Горят Спилвские луга

Как стало известно, при тушении пожара сухой травы на Спилвских лугах пострадали двое пожарных. Они были переданы медикам.

Около 16.30 пожарным удалось локализовать пожар на Спилвских лугах в Риге - общая площадь горения составила 54 га: сухая трава горела на площади 53 га, лесной напочвенный покров - на площади 1 га.

Видео: Горят Спилвские луга 

Позднее ГПСС выступила с сообщением, о том, что и в Бабитской волости горят несколько гектаров. 

Принимая во внимание оба пожара, а также другие вызовы в нескольких Рижских частях ГПСС на работу вызвали и тех пожарных, у которых были выходные. Это сделано с целью укомплектовать резервные бригады. 

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