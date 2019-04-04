Пуце в пятницу объявит решение в связи с ситуацией в Рижской думе

На пресс-конференции планируется ознакомить с результатами проведенной в Рижской думе юридической проверки и оценкой работы думы.

В пресс-конференции примет участие также заместитель госсекретаря МОСРР по вопросам регионального развития Айвар Друдиньш.

Как сообщалось, МОСРР констатировало ряд возможных правонарушений в надзоре за Rīgas satiksme и работе Рижской думы и запросило у Ушакова до 28 марта дать разъяснения. Глава МОСРР Юрис Пуце не исключил, что Ушаков может быть отстранен от должности мэра.

Мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие") считает, что отразил все претензнии Пуце. Это следует из письма, направленного Ушаковым МОСРР.

Состоящее из 30 страниц с юридическим обоснованием письмо было отправлено МОСРР по почте 28 марта.

Ушаков заявил журналистам, что подготовленный Пуце запрос разъяснений о работе Rīgas satiksme и Рижской думы был юридически слабым и политизированным.

"Противоправное решение о моей отставке принять можно, а "побить" нельзя"", - заявил в телепередаче "900 секунд" Ушаков.