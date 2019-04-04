Глава Swedbank в Латвии: Банк делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег

В 2018 году Swedbank в Латвии выполнил 372 млн перечислений денег и в 760 случаях информация о подозрительных операциях была передана ответственным учреждениям.

Вопрос об ответственности банков в связи с операциями клиентов, классифицируемыми как отмывание денег, особенно актуализировался после поднятого вокруг Swedbank ажиотажа, отметил он.

"Мы ждем основательной исследовательской и разъяснительной работы от шведских правоохранительных органов, мы открыты для сотрудничества и готовы оказать помощь в расследовании, если оно потребуется также в Латвии.

Swedbank очень серьезно воспринимает предотвращение легализации преступно нажитых средств, продолжая при этом инвестировать в развитие услуг, внося свой вклад в латвийскую экономику и ежедневно обслуживая почти миллион человек и предприятий по всей Латвии", - сказал Рубенис.

Он выразил уверенность в том, что в сотрудничестве со следователями удастся доказать, что Swedbank никогда не поддерживал нелегальные или даже подозрительные действия, и отразить все упреки.

В последние несколько лет в борьбе с легализацией преступно нажитых средств произошли огромные перемены - и в законодательстве, и в надзоре, и в деятельности банков, подчеркнул Рубенис.

Swedbank тоже сделал значительные дополнительные инвестиции, что позволяет утверждать, что банк делает все возможное, чтобы не допустить отмывания денег.

Хотелось бы создать систему, которая сделала бы отмывание денег невозможным, но даже теоретически это было бы возможно только в том случае, если бы все страны мира применяли одинаково строгие стандарты, при этом тесно сотрудничая между собой, добавил он.