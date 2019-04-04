Кейт можно, а Меган - нет! Королева Елизавета II наказала Маркл за тягу к роскоши

Журналисты напомнили, что сразу после свадьбы принц Гарри проинструктировал персонал: "Все, что Меган захочет, она должна получать". Однако, судя по всему, такой ультиматум не пришелся по душе Елизавете II, которую до сих пор не устраивает расточительное поведение Маркл и ее высокие запросы. В связи с этим

Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к украшениям королевы и ввел строгие правила с целью "поддержать порядок, иерархию и верховенство" в королевской семье.

По словам источника, такое решение вызвало возмущение герцога Сассекского.

Стоит отметить, что введенное ограничение не касается жены старшего брата принца Уильяма - Кейт Миддлтон по-прежнему дозволено носить королевские драгоценности, в том числе и те, что принадлежали принцессе Диане.

Напомним, 2 апреля герцог и герцогиня Сассекские вопреки королевскому этикету, согласно которому членам монаршей семьи не положено быть активными в соцсетях, завели свою официальную страницу в Instagram.