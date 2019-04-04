Кейт можно, а Меган - нет! Королева Елизавета II наказала Маркл за тягу к роскоши
Как сообщают британские СМИ, королева Великобритании запретила супруге принца Гарри Меган надевать драгоценности из своей коллекции. Об этом, в частности, пишут издания Daily Mail и The Sun, ссылаясь на источники из окружения королевской семьи.
Журналисты напомнили, что сразу после свадьбы принц Гарри проинструктировал персонал: "Все, что Меган захочет, она должна получать". Однако, судя по всему, такой ультиматум не пришелся по душе Елизавете II, которую до сих пор не устраивает расточительное поведение Маркл и ее высокие запросы. В связи с этим
Букингемский дворец решил ограничить доступ Меган Маркл к украшениям королевы и ввел строгие правила с целью "поддержать порядок, иерархию и верховенство" в королевской семье.
По словам источника, такое решение вызвало возмущение герцога Сассекского.
Стоит отметить, что введенное ограничение не касается жены старшего брата принца Уильяма - Кейт Миддлтон по-прежнему дозволено носить королевские драгоценности, в том числе и те, что принадлежали принцессе Диане.
Напомним, 2 апреля герцог и герцогиня Сассекские вопреки королевскому этикету, согласно которому членам монаршей семьи не положено быть активными в соцсетях, завели свою официальную страницу в Instagram.
Кстати, Гарри и Меган уже успели установить мировой рекорд, собрав первый миллион подписчиков за 5 часов и 45 минут. На данный момент их уже 3,4 миллиона!