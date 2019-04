"Колумб открыл Америку, а в Риге открыли Akropole". Соцсети делятся первыми впечатлениями

Tāda forša tradīcija aizsākusies pēdējos gados, ka viens no mums vada lielāko tirdzniecības centru atklāšanas. Gana ilgs ceļš ir bijis, lai mums ko tādu uzticētu un, sekojot devīzei “ ja kāds kaut ko var šajā pasaulē, to varu arī es” esam sevi pierādījuši. Pavisam noteikti ne apstājušies pie esošā. Šovakar @leldecerina kopā ar @valdismelderis vadīja @akropoleriga grandiozo atklāšanu, aizgājušā gadā es atklāju @ikealatvija! 👏🏽😃 Bet ziniet, viens otram esam arī skarbākais kritiķis 😬🤔😅 #hosts #akropoleriga #ikealatvija

A post shared by Aivis Ceriņš (@aiviscerins) on Apr 3, 2019 at 2:35pm PDT