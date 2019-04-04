Джериньш и Карсумс не помогут сборной Латвии на чемпионате мира

По словам Козиолса, до конца сезона Карсумс ещё должен поправить здоровье, а Джериньшу недавно сделали операцию на руке.

Таким образом, Андрис Джериньш пропустит первый чемпионат мира с 2010 года. На трёх предыдущих мировых первенствах он признавался лучшим игроком сборной Латвии.

Мартиньш Карсумс, в свою очередь, после долгого перерыва вернулся в состав национальной команды и сыграл на прологоднем чемпионате мира. К сожалению, уже после третьей игры хоккеист выбыл из турнира, получив перелом лицевой кости.

Помимо Джериньша и Карсумса сборной не сможет помочь и голкипер Ивар Пунненов, которому в декабре сделали операцию.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира пропустит Микелис Редлихс, который останется супругой, так как семья ожидает прибавление.