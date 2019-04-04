Джериньш и Карсумс не помогут сборной Латвии на чемпионате мира

Андрис Джериньш и Мартиньш Карсумс не смогут помочь сборной Латвии по хоккею на чемпионате мира. Об этом газете Latvijas Avīze сообщил генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Виестурс Козиолс.
По словам Козиолса, до конца сезона Карсумс ещё должен поправить здоровье, а Джериньшу недавно сделали операцию на руке.
Таким образом, Андрис Джериньш пропустит первый чемпионат мира с 2010 года. На трёх предыдущих мировых первенствах он признавался лучшим игроком сборной Латвии.
Мартиньш Карсумс, в свою очередь, после долгого перерыва вернулся в состав национальной команды и сыграл на прологоднем чемпионате мира. К сожалению, уже после третьей игры хоккеист выбыл из турнира, получив перелом лицевой кости.
Помимо Джериньша и Карсумса сборной не сможет помочь и голкипер Ивар Пунненов, которому в декабре сделали операцию.
Ранее сообщалось, что чемпионат мира пропустит Микелис Редлихс, который останется супругой, так как семья ожидает прибавление.
Чемпионат мира по хоккею в этом году состоится в Словакии и пройдёт с 10 по 26 мая. Сборная Латвии сыграет в одной группе с Россией, Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией и Италией. В четвертьфинал выйдут четыре лучшие команды группы.