Сейм снова одобрил запрет на советскую и нацистскую форму на собраниях и шествиях

В четверг, 4 апреля, Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о собраниях, шествиях и пикетах, запрещающие их участникам во время этих мероприятий использовать форменную одежду военнослужащих вооруженных сил и репрессивных органов бывшего СССР и его республик, а также нацистской Германии, сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе.
Депутат Борис Цилевич ("Согласие"), выступая в дебатах, подчеркнул, что свобода собраний является одним из основополагающих прав человека, и поправки предлагают ее ограничить. Депутат Игорь Пименов ("Согласие") заявил, что цель поправок - приравнять коммунистическую идеологию к идеологии национал-социализма.
За использование форменной одежды (даже в стилизованном виде) военнослужащих вооруженных сил и репрессивных органов бывшего СССР и его республик и нацистской Германии планируется применять штраф в размере до 700 евро для физических и до 7100 евро для юридических лиц. Штраф предусмотрен также за использование нацистской и советской символики.
Действующий закон запрещает участникам собраний, шествий и пикетов использовать символику бывшего СССР, Латвийской ССР и нацистской Германии (флаги, гербы, гимны и другую символику, даже в стилизованном виде).
Планируется, что поправки вступят в силу 1 января 2020 года. Сейм еще должен рассмотреть их в окончательном чтении.