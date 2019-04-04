Сейм снова одобрил запрет на советскую и нацистскую форму на собраниях и шествиях

Депутат Борис Цилевич ("Согласие"), выступая в дебатах, подчеркнул, что свобода собраний является одним из основополагающих прав человека, и поправки предлагают ее ограничить. Депутат Игорь Пименов ("Согласие") заявил, что цель поправок - приравнять коммунистическую идеологию к идеологии национал-социализма.

За использование форменной одежды (даже в стилизованном виде) военнослужащих вооруженных сил и репрессивных органов бывшего СССР и его республик и нацистской Германии планируется применять штраф в размере до 700 евро для физических и до 7100 евро для юридических лиц. Штраф предусмотрен также за использование нацистской и советской символики.