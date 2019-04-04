ТОП-8 вечерних платьев премьеры 8-го сезона "Игры престолов"
В сериале "Игра престолов" мы видели этих актрис в боевых доспехах, королевских мехах или нищенских обносках. На сей раз в Нью-Йорке - на премьере первого эпизода 8-го сезона культовой фэнтези-саги - все было иначе. Женственно, воздушно и сексуально!
Эмилия Кларк в дымчатом платье Valentino
Гвендолин Кристи в воздушном образе бабочки от Iris van Herpen
Софи Тернер в секси-мини Louis Vuitton
Мэйси Уильямс в кокетливом платье от Miu Miu
Натали Эммануэль в страстном красном Ermanno Scervino
Роуз Лесли в романтике от Oscar de la Renta
Карис ван Хаутен в белом платье Ronald van der Kemp
Сара Полсон в ярком образе от Gucci
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