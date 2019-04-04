ТОП-8 вечерних платьев премьеры 8-го сезона "Игры престолов"

В сериале "Игра престолов" мы видели этих актрис в боевых доспехах, королевских мехах или нищенских обносках. На сей раз в Нью-Йорке - на премьере первого эпизода 8-го сезона культовой фэнтези-саги - все было иначе. Женственно, воздушно и сексуально!