Чт, 4.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

ТОП-8 вечерних платьев премьеры 8-го сезона "Игры престолов"
Женственно, воздушно, сексуально!

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В сериале "Игра престолов" мы видели этих актрис в боевых доспехах, королевских мехах или нищенских обносках. На сей раз в Нью-Йорке - на премьере первого эпизода 8-го сезона культовой фэнтези-саги - все было иначе. Женственно, воздушно и сексуально!

Эмилия Кларк в дымчатом платье Valentino

ФОТО: Reuters/ScanPix

Гвендолин Кристи в воздушном образе бабочки от Iris van Herpen

ФОТО: Reuters/ScanPix

 Софи Тернер в секси-мини Louis Vuitton

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мэйси Уильямс в кокетливом платье от Miu Miu

ФОТО: Reuters/ScanPix

Натали Эммануэль в страстном красном Ermanno Scervino

ФОТО: AFP/SCANPIX

Роуз Лесли в романтике от Oscar de la Renta

ФОТО: Reuters/ScanPix

Карис ван Хаутен в белом платье Ronald van der Kemp

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сара Полсон в ярком образе от Gucci

ФОТО: Reuters/ScanPix

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