После столкновения с велосипедистом в Елгаве ищут зелёную машину

После случившегося в понедельник столкновения легкового автомобиля и велосипеда, полиция ищет зелёную машину, сообщает представитель Земгальского регионального управления Государственной полиции Иева Сиетниеце.
В понедельник около 7:30 в Елгаве на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Скауту до пересечения с улицей Ригас, легковой автомобиль зелёного цвета столкнулся с велосипедом, за которым был подросток 2008 года рождения.
Полиция призывает отозваться водителя автомобиля и свидетелей происшествия. Позвонить можно по номерам 63 004 266, 20 293 421, 63 004 200, 63 004 202, 110. Также можно обращаться в Елгавский участок полиции по адресу Петера 5.