В руководстве Olainfarm произошли существенные перемены

Решением совета от должности освобождены прежний председатель правления предприятия Олег Григорьев и члены правления Михаил Райзберг и Владимир Крушинский. Работу в правлении продолжат Вероника Дубицка, Раймонд Терентьев, Мартиньш Тамбакс и Мациевскис.

В правление Olainfarm назначены руководитель крупнейшего акционера предприятия Милана Белевич, Сигне Балдере-Силдедзе и Мартиньш Пуриньш.

По решению совета Olainfarm для нескольких членов правления установлены права представительства.

Совет Olainfarm поручил правлению обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить, нет ли в действиях некоторых бывших членов правления признаков преступного деяния.

Как сообщалось, 2 апреля Регистр предприятий, рассмотрев одно из полученных заявлений, решил зарегистрировать изменения в составе правления и совета фармпредприятия АО Olainfarm.

В дальнейшем совет Olainfarm возглавит экономист Гундарс Берзиньш. В состав совета назначены также Янис Букс, он будет заместителем председателя совета, и Карлис Крастиньш, Андрей Савельев и Харалд Велмерс. В таком составе совет 1 апреля утвердили акционеры, которым принадлежат в общей сложности 61,5% акций Olainfarm.