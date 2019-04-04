Чт, 4.04.2019
Режиссер Брэйди Корбет просто отразил нашу современную культуру такой, какая она есть - фальшивой, лживой, продажной и готовой сделать сенсацию на любой трагедии. Раиса Смирнова, редактор раздела "Звезды" о картине "Голос Люкс" (Vox Lux)

В Риге на улице Крустпилс горит одноэтажное здание

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ФОТО: Gints Kauniste/Twitter

В Риге на улице Крустпилс вечером загорелся одноэтажное здание,  проинформировали агентство LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Государственная пожарно-спасательная служба после 20.00 получила вызов на улицу Крустпилс в Риге, где образовался пожар. По мере приближения к месту происшествия все больше был виден густой дым и пламя.

По прибытию спасатели констатировали, что открытым пламенем горит одноэтажное здание.

В данный момент спасатели работают, чтобы устранить пожар повышенной опасности.

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