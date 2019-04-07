В погоне за бессмертием: как чрезмерная забота о здоровье доводит до самоубийства

С первыми лучами солнца на скамейках парков появляются необремененные жизнью горожане. Словно к материнской груди, они присасываются к "пузырю" - литровой бутылке пива. Мимо них пробегают двое, будто сошедшие со страниц комиксов - загорелые, с белоснежной улыбкой, идеальными мускулами и обвешанные всевозможными гаджетами, которые измеряют пульс, считают количество шагов и калории. Закончив пробежку, они два раза обойдут вокруг дома, иначе норма не будет выполнена. Жертвы хелсизма гонятся за бессмертием.

Феномен западного общества 21-го столетия - чрезмерное фокусирование на здоровом образе жизни, граничащее с зависимостью, считает ведущий исследователь Рижского университета им. Страдыня (RSU) Анда Кивите-Уртане.

Болен? Сам виноват!

Пока мы понимаем хелсизм как практику здорового образа жизни и регулярные походы к врачу, все впорядке. но когда здоровый образ жизни становится центральной осью жизни, самоцелью - это уже своего рода сектанство.

Хелсизм - феномен благосостояния Запада, где здоровье заполняет вакуум религии.

Спортивные залы, SPA-зоны, центры отдыха - наши святилища; блогеры правильного образа жизни, учителя женственности, специалисты по питанию, тренеры по фитнесу, коучи - священники.

Чрезмерная забота о себе - внешности, благополучии, здоровье - это борьба со смертью. В наши дни люди умирают медленно и дорого. На это на одном из мероприятий указала руководитель программы "Коммуникация здоровья" Рижского университета имени Паула Страдыня Вита Савицка. Культ общества потребления буквально проникает сквозь дверную скважину повсюду - в том числе в восточные общества с традиционно отличающимися понятиями.

О том, как важно заботиться о своем здоровье - зубах, деснах, ресницах, коленях, корнях волос, глазах, ногтях, родинках, желудке, кишечнике, коже и подмышках, - мы слышим постоянно.

Если у вас нет личного физиотерапевта, кинезиолога, психотерапевта, косметолога и тренера по йоге - вы неудачник из числа отбросов общества! Манипулятивное давление коммерции хелсизма огромно!

При этом продолжительность жизни за всю историю человечества никогда не была столь внушительной, указывает Анда Кивите-Уртане. В Европе средний показатель жизни более 80 лет для женщин, и чуть меньше 80 лет для мужчин. Даже в Латвии продолжительность жизни на сегодня составляет примерно 73 года, что является хорошим результатом. Это означает, что за последние 100 лет люди стали жить в два раза дольше, а то и в три. Стоит добавить, что в странах Африки ситуация обратная - продолжительность жизни не превышает 40 лет.

Еще каких-нибудь сто лет назад... нет, даже несколько десятилетий назад отличное здоровье и долгая жизнь не были бесспорными ценностями.

Были подвиги, самопожертвования во имя науки, искусства, родины, открытий, в конце концов - приключений, но не продуманная стратегия для долгосрочной жизни и медленного старения.

Зачем стремиться к долгой жизни как таковой, если нет свободы и радости?

Яркие личности, блестящие художники быстро сгорали! Список преждевременных смертей в разные времена почти невозможно закончить: Эдгар Алан По, Антон Чехов, Джек Керуак, Даниил Хармс, Карлис Падегс, Винсент Ван Гог, Курт Кобейн, Джими Хендрикс, Мартиньш Фрейманис, Владимир Высоцкий, Филип Хоффман, Хит Леджер и т. д. Очевидно, они не были лучшими образцами здорового образа жизни.

Статистика смерти изменилась:

если когда-то люди часто умирали от инфекционных болезней, то сейчас, благодаря нормам гигиены, вакцинам и антибиотикам, человечество живет дольше и умирает от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Это болезни образа жизни, поэтому забота о здоровье логична. Однако из-за чрезмерной заботы приходит момент, когда вы теряете личную свободу.

Болен? Сам виноват! Раньше, когда люди жили в больших семьях, возраст и смерть были естественной составляющей жизни - бабушка жила не в доме престарелых, а в семье, воспитывала внуков и умирала не в стерильной больничной палате, а в окружении родных и близких.

В наши дни люди потеряли связь со своей семьей и прошлым, поэтому возраст и смерть кажутся почти безнравственными, что следует исключить из повседневных мыслей и чувств.

Боль запрещена! Нужно радоваться!

Врач чешского происхождения Петр Скрабанек, который подверг хелсизм критике еще в 1994 году, пишет, что каждый новый запрет, денежный штраф, простое ограничение радости, рвение, с которым людей просят сосредоточиться на правильном образе жизни, граничит со "здоровым фашизмом".

Во время войны в Персидском заливе американский солдат после двух дней без еды отказался от предложенного чая, сказав, что в нем содержится кофеин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как физическое, психическое и социальное благополучие. Если человек попадает в социальную изоляцию, не идет к друзьям, потому что ему не следует пропускать какие-либо спортивные занятия, не ходит в кафе годами, потому что в пище может быть слишком много калорий, - это уже нездорово.

Где граница, когда здоровье перестает быть здоровым, а необходимо лечиться? Анда Кивите-Уртане объясняет, что одним из критериев зависимости является преодоление процесса, который начинает занимать центральное место в жизни. Например, если человеку необходимо закончить важный проект, но он не может сконцентрироваться, потому что в голове постоянно крутится мысль, что нельзя пропустить ежедневную тренировку в спортивном зале; если родители из-за занятия по аэробике забывают забрать ребенка из детского сада; если молодой человек отказывается от поездок к любимой бабушке в страхе, что она будет угощать пирожками.

Когда приходится отложить поход в бассейн, ты становишься нервным и раздражительным. Ребенку нужны новые зимние ботинки, но ты их не покупаешь, потому что все деньги ушли на абонемент в спортзал.

Если сначала ты просто бегаешь по лесу по утрам, то через некоторое время начинаешь тренироваться два раза в день, даже когда идет дождь, а на улице темно. Сначала ты читаешь блоги и журналы о здоровом питании, затем исключаешь из своего рациона все продукты, о которых когда-либо слышал "вредно для здоровья".

Как и при алкогольном похмелье могут появиться беспокойство, раздражительность, потливость, лихорадка и даже судороги.

Анда Кивите-Уртане ФОТО: пресс-фото

Анда Кивите-Уртане рассказывает, что большинство исследований, посвященных орторексии - расстройству приема пищи, характеризующемуся навязчивым стремлением к "здоровому и правильному питанию", - описывают зависимость от наращивания собственной мышечной массы, которая чаще встречается среди веганов и вегетарианцев, а также среди мужчин, особенно - военнослужащих.

Нелегко диагностировать эту зависимость как психическое расстройство. Тем не менее как иностранные, так и латвийские психиатры и психотерапевты склонны считать ее таковой.

Если расстройство не лечится в течение длительного времени, последствия могут быть драматическими, вплоть до фатального конца. Орторексия и несбалансированная диета, в которой не хватает белка, клетчатки, витаминов, может вызвать, например, воспаление, внутреннее кровотечение. Кроме того, зависимость связана с высоким риском самоубийства.

"Ты теряешь контроль над действием - оно начинает контролировать тебя". Исследователь RSU говорит, что

мы живем во времена индивидуализма, когда фокус направлен не на людей, а на себя: я важнее - мне необходимо заботиться о себе, реализовывать все свои желания и мечты.

Тебе необходимо позиционировать себя в социальных сетях как превосходный, здоровый, физически активный эталон красоты!

Нет сомнений в том, что в современном экологически загрязненном мире профилактика заболеваний и укрепление здоровья важны: надо правильно питаться, плавать, гулять на свежем воздухе и так далее, но - не стоит ли переусердствовать!