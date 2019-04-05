Председатель совета Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку

Председатель совета "Swedbank" Ларс Идермарк принял решение уйти в отставку, новым председателем станет занимавшая до этого времени пост вице-председателя Ульрика Франске.
Причиной своей отставки Идермарк назвал разгоревшийся в последнее время в СМИ скандал из-за подозрительных операций, поэтому он решил сосредоточиться на руководстве лесным концерном Sоdra.
"Учитывая напряженную обстановку в СМИ, трудно найти опору фактам и принять решение для исправления ошибки. Кроме того, мы должны уважать приватность банка и законы и правила, которым банк должен следовать на рынках, где он работает. Все это стало еще сложнее", - отметил Идермарк, по словам которого, после финансового кризиса 2008 комиссия попросила его возглавить совета банка в чрезвычайно сложной ситуации.
"Через несколько лет я почувствовал, что моя миссия завершилась. "Swedbank" достиг нового этапа, поэтому я ухожу с поста председателя совета, хотя меня и просили остаться в совете", - сказал Идермарк.
28 марта "Swedbank" отправил в отставку президента и исполнительного директора банка Биргитте Боннесен и назначил временным руководителем Андерса Карлссона.
В феврале шведское вещание SVT сообщило, что через счета эстонских филиалов "Swedbank" и датского банка "Danske Bank" прошло не менее 40 млрд шведских крон, то есть примерно 3,8 млрд евро сомнительных средств.