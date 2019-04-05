Председатель совета Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку

Причиной своей отставки Идермарк назвал разгоревшийся в последнее время в СМИ скандал из-за подозрительных операций, поэтому он решил сосредоточиться на руководстве лесным концерном Sоdra.

"Учитывая напряженную обстановку в СМИ, трудно найти опору фактам и принять решение для исправления ошибки. Кроме того, мы должны уважать приватность банка и законы и правила, которым банк должен следовать на рынках, где он работает. Все это стало еще сложнее", - отметил Идермарк, по словам которого, после финансового кризиса 2008 комиссия попросила его возглавить совета банка в чрезвычайно сложной ситуации.