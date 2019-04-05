Хотел напугать: В Ирландии латвиец предстал перед судом за стрельбу холостыми по подросткам

25-летний Каспар Серебряков предстал перед судом Ирландии за то, что "стрелял" пустыми патронами из газового пистолета по группе подростков, которая забрасывала камнями его дом, сообщает портал Herald.
Обвиняемый утверждал, что действовал так, чтобы напугать подростков, однако признал, что перестарался и о произошедшем сожалеет. Эпизод, рассматриваемый судом, произошел в конце 2017 года. Мужчина признал суду, что на тот момент в его распоряжении была 9-миллиметровая винтовка, реалистичная имитация огнестрельного оружия, и четыре пустых патроны.
Местные стражи порядка получили информацию о выстрелах, так и о хулиганстве подростков.
Адвокат обвиняемого на суде сообщил, что дом мужчины уже несколько недель служил целью молодежной банды.
Также адвокат отметил, что Серебряков не знал законы Ирландии и не осознавал, что у него нет ирландского разрешения на хранение оружии. "У него было разрешение на оружие на родине в Латвии, но не здесь," - сказал адвокат, добавив, что стрелять настоящими патронами из данного оружия было нельзя.
Суд прервал дело, позволив обвиняемому избежать осуждения, пожертвовав 1000 евро на благотворительность.
У мужчины уже имеются две судимости за нарушение правил дорожного движения.