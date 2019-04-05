Хотел напугать: В Ирландии латвиец предстал перед судом за стрельбу холостыми по подросткам

Обвиняемый утверждал, что действовал так, чтобы напугать подростков, однако признал, что перестарался и о произошедшем сожалеет. Эпизод, рассматриваемый судом, произошел в конце 2017 года. Мужчина признал суду, что на тот момент в его распоряжении была 9-миллиметровая винтовка, реалистичная имитация огнестрельного оружия, и четыре пустых патроны.

Местные стражи порядка получили информацию о выстрелах, так и о хулиганстве подростков.

Адвокат обвиняемого на суде сообщил, что дом мужчины уже несколько недель служил целью молодежной банды.

Также адвокат отметил, что Серебряков не знал законы Ирландии и не осознавал, что у него нет ирландского разрешения на хранение оружии. "У него было разрешение на оружие на родине в Латвии, но не здесь," - сказал адвокат, добавив, что стрелять настоящими патронами из данного оружия было нельзя.

Суд прервал дело, позволив обвиняемому избежать осуждения, пожертвовав 1000 евро на благотворительность.