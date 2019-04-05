Этой зимой расходы на содержание латвийских дорог снизились

В минувшем сезоне расходы Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) на зимнее содержание дорог на 1 км снизились на 14% по сравнению с предыдущим зимним сезоном, сообщили агентству LETA на предприятии.
В зимний сезон 2018/2019 гг. на содержание государственных автодорог было израсходовано 24,6 млн евро. Ежегодно эти работы составляют около трети общего финансирования, выделенного на повседневное содержание государственных автодорог.
LAU в рамках пилотного проекта испытало мобильные сенсоры, позволяющие ускорить получение информации о состоянии автодорог, чтобы обеспечить оперативное выполнение работ. LAU решило продолжить этот проект также в следующем зимнем сезоне на всех главных государственных автодорогах.
В минувшем зимнем сезоне LAU выполнило обработку проезжей части дорог антигололедными материалами на протяжении более 500 000 км, очистку дорог от снега с одновременным посыпанием противообледенительными материалами на протяжении более 400 000 км и рифление слоя льда толщиной до 5 см на протяжении более 30 000 км.
Зимний сезон в содержании государственных автодорог начался 1 ноября 2018 года и закончился 31 марта 2019 года.
LAU выполняет на государственных автодорогах почти 200 различных работ по их повседневному содержанию. Общая протяженность этих дорог превышает 20 000 км, из них 9129 км составляют дороги с черным, 10 989 км - с грунтовым покрытием. Работы выполняются также более чем на 900 мостах.