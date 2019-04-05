Этой зимой расходы на содержание латвийских дорог снизились

В зимний сезон 2018/2019 гг. на содержание государственных автодорог было израсходовано 24,6 млн евро. Ежегодно эти работы составляют около трети общего финансирования, выделенного на повседневное содержание государственных автодорог.

LAU в рамках пилотного проекта испытало мобильные сенсоры, позволяющие ускорить получение информации о состоянии автодорог, чтобы обеспечить оперативное выполнение работ. LAU решило продолжить этот проект также в следующем зимнем сезоне на всех главных государственных автодорогах.

В минувшем зимнем сезоне LAU выполнило обработку проезжей части дорог антигололедными материалами на протяжении более 500 000 км, очистку дорог от снега с одновременным посыпанием противообледенительными материалами на протяжении более 400 000 км и рифление слоя льда толщиной до 5 см на протяжении более 30 000 км.

Зимний сезон в содержании государственных автодорог начался 1 ноября 2018 года и закончился 31 марта 2019 года.