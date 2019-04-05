Российский депутат попросил исключить Эстонию из ООН

"Я прошу Вас исключить Эстонию из состава ООН, поскольку своими действиями руководство этой страны способствует развитию фашизма в мире и геноциду русскоговорящего населения, не говоря уже о нарушении прав русскоязычных граждан", - написал Чернышов в письме генеральному секретарю ООН.

Депутат убежден, что полноценной мерой будет введение санкций ООН в отношении Эстонии.