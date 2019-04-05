Линкайтс: государство должно отвечать только за важнейшие дороги

В государственном дорожном хозяйстве важно установить приоритеты, и в ответственность государства должны входить только главные дороги с высокой интенсивностью движения, а также важнейшие региональные дороги, заявил в пятницу на отраслевой конференции министр сообщения Талис Линкайтс.
"То, что государство сейчас отвечает за каждую грунтовую дорогу, неправильно. Надо поставить цель, чтобы в Латвии, как в Финляндии, в собственности государства было 17%, а не 28% дорог, как сейчас", - считает он.
Это позволило бы решить длительную нехватку финансирования дорог, уверен министр.
Сейчас идет подготовка к открытию рынка содержания автодорог в 2021 году, так как царящее в отрасли монопольное положение не способствует развитию, добавил он.
Председатель правленияLatvijas Valsts ceļi Янис Ланге тоже отметил, что во многих странах в ведении государства находятся всего около 5% дорог. В Швеции, например, в ведении государства находятся 15 000 км дорог, а в Латвии - более 20 000 км.
"В прошлом году мы определили примерно 4000 км дорог, которые готовы отдать в ведение самоуправлений, а переняты только 14 км", - сообщил Ланге.
Реформам в дорожной отрасли может способствовать сокращение финансирования из структурных фондов ЕС, считает он. "Реформы начинаются там, где заканчиваются деньги. В Литве и Эстонии зависимость от фондов ЕС вдвое меньше, чем в Латвии", - сказал Ланге.