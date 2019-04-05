Линкайтс: государство должно отвечать только за важнейшие дороги

"То, что государство сейчас отвечает за каждую грунтовую дорогу, неправильно. Надо поставить цель, чтобы в Латвии, как в Финляндии, в собственности государства было 17%, а не 28% дорог, как сейчас", - считает он.

Это позволило бы решить длительную нехватку финансирования дорог, уверен министр.

Сейчас идет подготовка к открытию рынка содержания автодорог в 2021 году, так как царящее в отрасли монопольное положение не способствует развитию, добавил он.

Председатель правленияLatvijas Valsts ceļi Янис Ланге тоже отметил, что во многих странах в ведении государства находятся всего около 5% дорог. В Швеции, например, в ведении государства находятся 15 000 км дорог, а в Латвии - более 20 000 км.

"В прошлом году мы определили примерно 4000 км дорог, которые готовы отдать в ведение самоуправлений, а переняты только 14 км", - сообщил Ланге.