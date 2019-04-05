Названы самые вредные супы

По словам врачей-гастроэнтерологов из-за высокой калорийности, содержания нескольких видов мяса и копченостей солянка может навредить здоровью людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонической болезнью и лишним весом.

При высоком холестерине стоит отказаться от первых блюд на мясном бульоне. Врачи-диетологи советуют сливать первый и второй бульоны во время готовки.

Самые полезные супы — овощные, их рекомендуется есть на обед каждый день. В них много калия и магния, которые положительно влияют на работу желудка и кишечника.