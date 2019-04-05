Куда увлекательнее Кивичса

Начать стоит с того, что вороны - в данном случае серые - очень умные птицы. Исследователи говорят, что интеллект воронообразных такой же как у маленьких собак. Любой, кто когда-нибудь слышал карканье или, точнее, отношения ворон, так как что они обсуждают, остается лишь догадываться, знает, что коммуникация и поведение у этих птиц сложные. Даже слишком сложные для некоторых из нас.

Наши вороны совершенно точно разговаривают - "Посмотри сюда!", "Видишь, что я принесла?". Это фразы ворон, которые понятны. То, что вороны общаются жестами и карканьем, подтверждают и орнитологи.

Между прочим, серая ворона может не только каркать, но и издавать звуки в совершенно другой интонации.

У ворон улицы Марияс темно-карие глаза, этакий гипнотизирующий взгляд, цвет перьев и хвоста отдает металлом. Они гордые - ничего не клянчат, сами находят и приносят в гнездо. Нашим подружкам нравятся проволока, провода и всякие мелкие ерундовины. О красоте и уюте гнезда мнение коллег отличается. Однако не зря про некоторые прически говорят "воронье гнездо". Кстати, летают подружки, честно говоря, не очень, однако по веткам скачут мастерски.

Ворона даже может карабкаться на ветку головой вниз!

Меню вороны не изыскано - они едят все - фрукты, зерна, яйца других птиц, падаль, моллюсков. Могут нападать и на маленьких ягнят.

И на самих серых ворон можно охотиться (сейчас нельзя), но это не особо популярный вид охоты. Интересно, почему?

Охлажденный, поданный с зеленью "вороний пудинг" мог бы стать новым трендом ресторанов.

Вороны гнездуются с апреля по конец мая. В кладке - от одного до шести яиц. Высиживание птенцов длится - ого - почти месяц - до 20 дней.

Как долго живут серые вороны, по-настоящему неизвестно. Считается, что около четырех лет. Самой старой серой вороне было 16 лет.