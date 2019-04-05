Обмудсмен потребовал поднять уровень гарантированного минимального дохода

На следующей неделе правительству будет направлено "досудебное предупреждение" о необходимости изменить правовую норму, устанавливающую уровень ГМД, который сейчас ниже порога риска бедности. "Очевидно, что нынешний размер ГМД - 53 евро в месяц на одного человека - не отвечает ни введению в Конституцию, ни ее 1-й и 109-й статьям, так как не основан ни на каких экономических расчетах и не обеспечивает достойное человека выживание", - пояснила Берке.