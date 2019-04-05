Пт, 5.04.2019
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Обмудсмен потребовал поднять уровень гарантированного минимального дохода

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Юрис Янсонс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Омбудсмен Юрис Янсонс намерен обратиться в Конституционный суд (КС), если в течение двух месяцев правилами Кабинета министров не будет увеличен уровень гарантированного минимального дохода (ГМД), сообщила агентству ЛETA представитель Бюро омбудсмена Эвита Берке.

На следующей неделе правительству будет направлено "досудебное предупреждение" о необходимости изменить правовую норму, устанавливающую уровень ГМД, который сейчас ниже порога риска бедности. "Очевидно, что нынешний размер ГМД - 53 евро в месяц на одного человека - не отвечает ни введению в Конституцию, ни ее 1-й и 109-й статьям, так как не основан ни на каких экономических расчетах и не обеспечивает достойное человека выживание", - пояснила Берке.

Омбудсмен считает, что ГМД должен быть приближен в порогу риска бедности, который, по статистике, в 2017 году составлял 367 евро. Он призывает правительство увеличить размер ГМД в соответствии с реальностью и объективными минимальными основными нуждами человека.

Этот призыв полностью отвечает сказанному в декларации правительства Кришьяниса Кариньша об уменьшении неравенства доходов. Причем государство обязуется уменьшать бедность и устранить неравенство, также присоединившись к пересмотренной Европейской социальной хартии и пакту ООН об экономических, социальных и культурных правах.

Омбудсмен напоминает также, что Еврокомиссия в последнем докладе о Латвии подвергла государство резкой критике за неспособность искоренить социальное неравенство.

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