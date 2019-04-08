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Астрономическая весна уже наступила, а это означает, что начался сезон активности клещей, о чем свидетельствуют и первые зафиксированные случаи клещевого энцефалита. Треть клещей являются переносчиками опасного вируса энцефалита, а это означает, что вероятность заразиться этой болезнью достаточно высока. В ходе опроса, проведенного в марте, выяснилось, что только 38% жителей Латвии имеют прививку от клещевого энцефалита. Трудно излечимая болезнь, переносимая клещами, может вызвать нарушения в работе мозга, двигательных функциях, нарушения речи, памяти и способности к концентрации, паралич мускулов или даже смерть. Самый эффективный способ уберечься от клещевого энцефалита – это вакцинация.

Каждый год в Латвии регистрируется около 200 случаев клещевого энцефалита (данные Центра профилактики и контроля заболеваний), поэтому вакцинация очень важна. Есть ошибочное мнение, что, если вы не ходите регулярно в лес, заразиться клещевым энцефалитом невозможно. Однако клещей можно встретить даже в городских парках или общественном транспорте, если до вас там побывал пассажир после прогулки по зеленой зоне. Поэтому всем важно понимать, какой риск для дальнейшего качества жизни мы берем на себя, принимая решение выждать с прививкой от клещевого энцефалита.

Данные недавно проведенного опроса свидетельствуют, что 62% жителей Латвии не привиты, а 19% планируют это сделать в ближайшее время. Большинство не привитых относятся к возрастной группе от 30 до 55 лет и главными причинами отсутствия прививки называют нехватку средств и то, что о прививке было забыто. Количество молодых людей, не планирующих делать прививку, составляет только 26%, и это связано с тем, что молодежь больше заботится о здоровье и следит за информацией о превентивных мерах в виртуальной среде.

Также в ходе опроса выяснилось, что треть или 33% жителей Латвии считают самым подходящим временем для вакцинации холодный период года. Это одно из крупнейших заблуждений, которое укоренилось в обществе – прививку от клещевого энцефалита можно делать только зимой или весной, когда клещи еще спят, и, если до лета вы не успели сделать прививку, нужно ждать следующего холодного сезона, а летом и осенью стараться избежать соприкосновения с клещами. Это представление сложилось в середине прошлого века, когда для вакцинации от многих болезней использовались живые ослабленные возбудители заболеваний, поэтому сразу после прививки можно было заболеть в тяжелой форме. Современная вакцина от клещевого энцефалита не содержит частички вируса, поэтому ограничений на время вакцинации нет.

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Современная вакцина не может вызвать заболевания, но она побуждает иммунную систему человека создавать защиту против возбудителя инфекции, поэтому прививки можно смело делать весь год, в том числе и летом. На самом деле очень важно делать прививки в любое время года, потому что в наши дни из-за изменений климата клещи могут быть активны весь год, и в теплые зимы люди, укушенные клещами, обращаются к врачу даже в январе. Единственное, что нужно учитывать – если первая прививка сделана в сезон активности клещей, надо помнить, что в течение двух недель после первой прививки иммунитет против клещевого энцефалита в организме образовался еще недостаточно, поэтому, отравляясь на природу, все еще нужно быть очень осторожным, так как укус клеща может привести к заражению.

Сомнения и опасения людей в безопасности вакцинации часто усиливаются тем, что отдельные пациенты в течение нескольких дней после прививки сталкиваются с ответной реакцией организма – легкой головной болью, "ломотой в костях", иногда даже небольшой температурой. К сожалению, не существует специфического лечения от энцефалита, который может вызвать тяжелые повреждения нервной системы и даже привести к летальному исходу. Поэтому самое эффективное средство защиты – это вакцинация. По признанию врачей, часто именно у рижан встречается ошибочное представление, что, живя в городе, делать прививку не обязательно.

Нужно помнить, что после перенесенного энцефалита у многих остаются длительные или даже постоянные нарушения центральной нервной системы, например, паралич, мышечная слабость, ухудшение памяти и слуха, плохой сон, хроническая усталость, нарушения в поведении, нестабильность настроения и даже депрессия. Под влиянием болезни может замедлиться скорость выполнения повседневной работы – дела, которые раньше занимали, например, час, могут потребовать полутора часов, потому что нарушена деятельность нервной системы и мышц.

Заболевание клещевым энцефалитом в тяжелой форме может привести к длительному лечению в больнице и сложному реабилитационному процессу. В острой стадии болезни пациенту обычно запрещены даже самые простые повседневные действия – хождение, чтение, слушание радио, просмотр телевизора, пользование компьютером. У детей, переболевших клещевым энцефалитом, могут возникнуть даже нарушения психического развития, постоянные трудности с концентрацией, у детей ухудшается память и, соответственно, успеваемость. Даже если болезнь проходила в легкой форме и осталась незамеченной, человек может не понимать, почему он испытывает хроническую головную боль, депрессию, действия не приносят ему удовлетворения и др. Констатировать ранее перенесенный энцефалит чрезвычайно сложно. Однако даже в случае, если болезнь обнаружена, вылечить ее полностью не всегда возможно, и есть вероятность, что всю дальнейшую жизнь пациент будет лечиться у невролога и других специалистов.

Клещевой энцефалит обычно начинается на 4-28-й день после заражения, когда у человека в течение 2-7 дней наблюдается повышенная температура, озноб, головные боли, слабость и боли в теле. Затем симптомы могут прекратиться, но нередко вирус распространяется дальше в мозг и мозговые оболочки, вызывая воспаление, для которого характерны тяжелое общее состояние, озноб, неподвижность шеи, рвота, тошнота, судороги, нарушения зрения и др.

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Для создания иммунитета против клещевого энцефалита нужны три дозы вакцины – первые две с месячным интервалом, третья – спустя неполный год. Через три года нужна первая ревакцинация, каждая последующая – через пять лет. Летом особенно рекомендуется ускоренная схема вакцинации, которая позволяет с тремя дозами вакцины приобрести иммунитет против клещевого энцефалита в течение нескольких недель. Некоторые люди воздерживаются от вакцинации от клещевого энцефалита летом из-за ограничений после вакцинации. Однако врачи успокаивают, что эти ограничения длятся только три дня и минимально влияют на повседневную жизнь. Делать прививку не рекомендуется при остром заболевании, если есть температура. Место инъекции не надо чесать и тереть, не следует также сразу же после прививки идти париться в баню. Других существенных ограничений нет.

В Латвии установлено 23 края, где на основании данных эпидемиологического надзора Центра профилактики и контроля заболеваний заболеваемость энцефалитом наиболее высока. Дети в возрасте от года до 18 лет, декларированные в этих краях, получают оплаченную государством прививку от энцефалита. Речь идет о Павилостком, Алсунгском, Дундагском, Кулдигском, Скрундском, Вайнёдском, Ройском, Паргауйском, Ницском, Талсинском, Вентспилсском, Приекульском, Кандавском, Энгурском, Коценском, Лигатненском, Дурбском, Айзпутском, Гробиньском, Яунпиебалгском. Яунпилсском, Руцавском и Неретском краях.

К сожалению, клещи переносят не только клещевой энцефалит, но и трудно диагностируемую болезнь Лайма, которая приводит к повреждениям центральной нервной системы, нарушениям сердечного ритма и воспалению суставов. Однако, если болезнь Лайма обнаружена в период от одного до трех месяцев после заражения, она хорошо поддается лечению и, как правило, не оставляет последствий.

Чтобы получить медицинские рекомендации личного характера, пожалуйста, консультируйтесь со специалистом по здравоохранению.

Подготовлено в сотрудничестве с GlaxoSmithKline Latvia SIA