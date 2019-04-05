Два разных мира: что об отстранении Ушакова говорят в России

Сам Ушаков не согласен с обвинениями и готов судиться.

"Нил Ушаков отстранен от исполнения обязанностей мэры Риги из-за коррупционного скандала", сообщает заголовок портала Meduza, базирующегося в Риге. В статье ссылаются на уголовное дело Rīgas satiksme, прозвучавшие обвинения, что Ушаков допустил нарушения, а также проведенный в январе обыск.

Примерно такой же заголовок опубликовала и Русская служба ВВС, также как и "Радио Свобода". В целом, эти СМИ отражали события как в Латвии.

В свою очередь прокремлевски настроенные каналы придерживаются другого тона. В качестве причины отстранения Ушакова упомянута бюрократичная фраза "невыполнение обязательств и нарушение нормативных актов".

Кремлевская пропагандистская сеть RT, сообщая об отставке Ушакова, разместила в заголовке цитату самого Ушакова, что придется идти "унизительным путем". Статья начинается с того, что Ушаков готов судиться и доказать "неправоту" оппонентов, и что Ушакова обвиняют в участии в "махинациях" в Rīgas satiksme, что сам он отрицает.

"Опрошенные RT эксперты также считают, что действия против Ушакова направлены из-за его политических взглядов", пишет пропагандистский канал. Это согласуется с прокремлевской направленностью, которой российские порталы придерживались в январе, запустив "утку" о якобы произошедшем аресте Ушакова.

"Депутат Сейма Латвии после отправки мэра Ригу в отставку обвинила государственных должностных лиц в трусости" пишут "Вести.ру". Портал цитирует избранную от "Согласия" Регину Лочмеле-Луневу. Ее высказывания процитировали и другие порталы, в том числе и сайт телеканала Минобороны России "Звезды".

Другие каналы уже в опубликованных ночью новостях сразу же сообщали о том, в течение какого времени Ушаков может решение оспорить.

В прокремлевских СМИ Ушакова описывают как мэра, выступающего за права русскоязычных в Риге. "Вести.ру" даже отметили, что "местных националистов" особенно злил факт, что Ушаков участвовал в мероприятиях 9 мая.

Портал Gazeta.ru сразу же после обысков у Ушакова бросился его защищать, сообщая о новейших событиях заголовком "Их цель - унизить: русский мэр Риги отправлен в отставку". Gazeta.ru отмечает, что Ушаков известен как защитник прав русскоязычных в Латвии.

В свою очередь портал Lenta.ru в этом случае думает иначе. Он пишет, что Пуце назвал Ушакова "угрозой демократии". В статье указано, что "Согласие" из-за поддержки русскоязычных нередко называют "рукой Кремля", однако в вопросе русских школ партия ограничилась лишь обещаниями.