Сборная Латвии начинает подготовку к ЧМ. В состав включены 34 хоккеиста

В преддверии чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Словакии, руководство Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) опубликовало список игроков, которые 8 апреля начнут подготовительный лагерь.
В тренировке, которая состоится в понедельник, примут участие 18 нападающих, 12 защитников и 4 вратаря. Эти хоккеисты будут разделены на две группы. Первая группа будет заниматься с 10:00 до 11:15, а вторая с 11:30 до 12:45.
В связи с тем, что "Авангард" Боба Хартли продолжает борьбу в серии плей-офф КХЛ, тренировки проведёт Артис Аболс, Эдгар Масальскис и Валерий Кулибала. За физическую подготовку будет отвечать Эрик Высоцкис.
Состав сборной Латвии должны пополнить Лаурис Дарзиньш, Роналдс Кениньш, Роберт Букартс, Оскар Цибульскис, Гунтис Галвиньш, Эдгар Сиксна и Том Андерсон.
Из игроков, которые играют за океаном, ожидаются Элвис Мерзликин, Земгус Гиргенсон, Теодор Блюгер, Рудольф Балцерс, Ренарс Крастенбергс, Кристиан Рубин, Никита Евпалов и Янис Якс.
Во время подготовки к чемпионату мира сборная Латвии провдёт шесть проверочных матчей. 19 и 21 апреля сборная проведёт два выездных матча с командой Франции, а 24 и 25 апреля в "Арене Рига" состоятся два матча против сборной России. Билеты на эти игры можно приобрести на www.bilesusserviss.lv.
Ещё два матча сборная Латвии проведёт 3 и 4 мая - на выезде против Швейцарии.
Состав сборной Латвии, который начнёт подготовку к чемпионату мира:
Вратари: Кристерс Гудлевскис, Густавс Давис Григалс, Никлавс Рауза и Янис Ворис.
Защитники: Кристапс Сотниекс, Артур Кулда, Эрик Шевченко, Ренарс Карклис, Кристапс Зиле, Ральф Фрейбергс, Увис Балинскис, Кришьянис Редлихс, Артур Салия, Эдуард Хуго Янсонс, Томас Зейле и Роберт Мамчицс.
Нападающие: Родриго Аболс, Микс Индрашис, Каспар Даугавиньш, Гинтс Мейя, Мартиньш Дзиеркалс, Рихард Маренис, Оскар Батня, Гунар Скворцов, Роберт Липсберг, Эмилс Гегерис, Рихард Букартс, Николай Елисеев, Эдгар Кулда, Марис Бичевскис, Элвис Биезайс, Виталий Павлов, Даниелс Берзиньш и Эгилс Калнс.