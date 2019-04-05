Сборная Латвии начинает подготовку к ЧМ. В состав включены 34 хоккеиста

В тренировке, которая состоится в понедельник, примут участие 18 нападающих, 12 защитников и 4 вратаря. Эти хоккеисты будут разделены на две группы. Первая группа будет заниматься с 10:00 до 11:15, а вторая с 11:30 до 12:45.

В связи с тем, что "Авангард" Боба Хартли продолжает борьбу в серии плей-офф КХЛ, тренировки проведёт Артис Аболс, Эдгар Масальскис и Валерий Кулибала. За физическую подготовку будет отвечать Эрик Высоцкис.

Состав сборной Латвии должны пополнить Лаурис Дарзиньш, Роналдс Кениньш, Роберт Букартс, Оскар Цибульскис, Гунтис Галвиньш, Эдгар Сиксна и Том Андерсон.

Из игроков, которые играют за океаном, ожидаются Элвис Мерзликин, Земгус Гиргенсон, Теодор Блюгер, Рудольф Балцерс, Ренарс Крастенбергс, Кристиан Рубин, Никита Евпалов и Янис Якс.

Во время подготовки к чемпионату мира сборная Латвии провдёт шесть проверочных матчей. 19 и 21 апреля сборная проведёт два выездных матча с командой Франции, а 24 и 25 апреля в "Арене Рига" состоятся два матча против сборной России. Билеты на эти игры можно приобрести на www.bilesusserviss.lv.

Ещё два матча сборная Латвии проведёт 3 и 4 мая - на выезде против Швейцарии.

Состав сборной Латвии, который начнёт подготовку к чемпионату мира:

Вратари: Кристерс Гудлевскис, Густавс Давис Григалс, Никлавс Рауза и Янис Ворис.

Защитники: Кристапс Сотниекс, Артур Кулда, Эрик Шевченко, Ренарс Карклис, Кристапс Зиле, Ральф Фрейбергс, Увис Балинскис, Кришьянис Редлихс, Артур Салия, Эдуард Хуго Янсонс, Томас Зейле и Роберт Мамчицс.