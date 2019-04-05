Скандал с Rigvir: требуют вернуть израсходованные государственные средства

Учитывая, что доказанные Государственным агентством лекарств (ZVA) несоответствия констатированы в четырех сериях лекарства Rigvir, выплата в госбюджет должна быть осуществлена за лекарства этих серий, расходы на покупку которых были компенсированы из средств госбюджета, указывает NVD.

NVD еще уточняет подсчеты в отношении израсходованных средств на оплату лекарства Rigvir этих серий. До сих пор" Rigvir " компенсировался пациентам с диагнозом злокачественная меланома кожи.

Как сообщалось, в связи с выявленными несоответствиями ZVA решило приостановить распространение Rigvir до выяснения и устранения причины несоответствия, а NVD решила исключить Rigvir из списка компенсируемых государством лекарств.

ZVA получило результаты проверки образцов жидкостей для инъекций лекарства Rigvir, проведенной в рамках рутинного тестирования британской официальной лабораторией по контролю за качеством лекарств. Они свидетельствуют, что в составе Rigvir содержится меньшее количество вируса ECHO-7, чем утвержденное при регистрации это лекарства.

Как пояснили в ZVA, регистрировавшее лекарство предприятие отвечает за контроль качества каждой его серии, но наряду с этим в ходе надзора за рынком ZVA в сотрудничестве с Инспекцией здравоохранения берет образцы лекарств у лицензированных оптовых торговцев и аптек для оценки их соответствия требованиям качества. Тестирование качества образцов лекарств - рутинное мероприятие, которое может быть проведено в отношении любого лекарства, включенного в Латвийский регистр лекарств.