"Осторожно, Собчак": Ксения ответила на обвинения Волочковой

После того, как в Интернете появился новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" в социальных сетях разразился настоящий скандал. Российская балерина Анастасия Волочкова стала обвинять журналистку Ксению Собчак в подлости, а также том, что она воспользовалась доверием танцовщицы и стала снимать тайком ее в бане, а также обыскивать комнаты без ее ведома.