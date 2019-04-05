Пт, 5.04.2019
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"Осторожно, Собчак": Ксения ответила на обвинения Волочковой
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Анастасия Волочкова и Ксения Собчак

ФОТО: instagram.com/volochkova_art/xenia_sobchak/коллаж Русский TVNET

После того, как в Интернете появился новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" в социальных сетях разразился настоящий скандал. Российская балерина Анастасия Волочкова стала обвинять журналистку Ксению Собчак в подлости, а также том, что она воспользовалась доверием танцовщицы и стала снимать тайком ее в бане, а также обыскивать комнаты без ее ведома. 

Собчак не стала молчать и ответила на обвинения.

На своей Instagram-странице звезда разместила рабочие материалы со съемок, где слышно оператора.

Становится очевидно, что Анастасия была в курсе всего происходящего, а также плана съемок. 

"Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения.

Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью всегда в курсе происходящего на съёмках, а все обстоятельства съёмок заранее согласованы.

Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь", - написала Ксения.

Ранее, балерина Анастасия Волочкова возмущена действиями Собчак.

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