"Осторожно, Собчак": Ксения ответила на обвинения Волочковой
После того, как в Интернете появился новый выпуск шоу "Осторожно, Собчак" в социальных сетях разразился настоящий скандал. Российская балерина Анастасия Волочкова стала обвинять журналистку Ксению Собчак в подлости, а также том, что она воспользовалась доверием танцовщицы и стала снимать тайком ее в бане, а также обыскивать комнаты без ее ведома.
Собчак не стала молчать и ответила на обвинения.
На своей Instagram-странице звезда разместила рабочие материалы со съемок, где слышно оператора.
Становится очевидно, что Анастасия была в курсе всего происходящего, а также плана съемок.
"Я выкладываю рабочие материалы выпуска #ОсторожноСобчак с Анастасией Волочковой в ответ на лживые обвинения.
Героиня этого фильма, как и все герои моих интервью всегда в курсе происходящего на съёмках, а все обстоятельства съёмок заранее согласованы.
Более никаких дискуссий на эту тему я поддерживать не собираюсь", - написала Ксения.