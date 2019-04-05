Видео: "Скорая" мчится спасать попавшую под трамвай женщину

Анестезиолог, реаниматолог и вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис в социальной сети Twitter поделился видео из салона машины Службы Неотложной медицинской помощи.
"Видео о том, как мы ехали спасать жизнь женщины, которая попала пот трамвай, и о толерантности водителей на дороге, видя, что приближается оперативное медицинское транспортное средство. На этот раз действительно - о толерантности", - пишет Фурманис.
В конце видео можно удостовериться, как несколько водителей даже заезжают на бордюры - лишь бы автомобиль "Скорой" смог проехать дальше.
Берегите себя и уступайте дорогу "Скорой"!
Video par to, kā braucām glābt kādas sievietes dzīvību, kas bija pakļuvusi zem tramvaja un par autovadītāju toleranci uz ceļa, redzot tuvojamies operatīvo medicīnisko transportlīdzekli. Šoreiz tiešām- toleranci. pic.twitter.com/IwUc8tAgRn— Roberts Furmanis (@dr_furmanis) April 5, 2019