Пт, 5.04.2019
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Видео: "Скорая" мчится спасать попавшую под трамвай женщину

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ФОТО: Roberts Furmanis/Twitter

Анестезиолог, реаниматолог и вице-президент Латвийского общества врачей Роберт Фурманис в социальной сети Twitter поделился видео из салона машины Службы Неотложной медицинской помощи.  

"Видео о том, как мы ехали спасать жизнь женщины, которая попала пот трамвай, и о толерантности водителей на дороге, видя, что приближается оперативное медицинское транспортное средство. На этот раз действительно - о толерантности", - пишет Фурманис. 

В конце видео можно удостовериться, как несколько водителей даже заезжают на бордюры - лишь бы автомобиль "Скорой" смог проехать дальше.

Берегите себя и уступайте дорогу "Скорой"!

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